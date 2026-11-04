Un coche bomba explotó cerca de una estación policial en Cauca, Colombia

Daños en la infraestuctura de la estación policial que fue blanco del ataque

Un ataque con coche bomba fue registrado en horas de la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026. El hecho se reportó en el sector de El Estrecho, municipio de Patía, al sur del departamento del Cauca, Colombia.

El atentado estaba dirigido contra las instalaciones de la Subestación de Policía local. Reportes de medios colombianos señalan que la explosión se ejecutó mediante un vehículo de carga pesada, mismo que fue acondicionado con cargas explosivas.

Este camión fue activado a pocos metros de la estación y detonó sobre el corredor vial de la Panamericana.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por los organismos de socorro y unidades de seguridad, la fuerte detonación causó la muerte de un ciudadano y dejó al menos a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a casas de salud cercanas.

Esta acción generó una onda expansiva que provocó destrozos en fachadas de viviendas, comercios y en la sede policial, obligando al cierre de la carretera en ambos sentidos.

Esto es lo que se sabe del atentado

Los primeros reportes de las autoridades indican que para el ataque se habría empleado una volqueta que registraba un reporte de robo previo en el municipio de Timbío.

Unidades de inteligencia investigan si el automotor funcionó como una plataforma móvil desde la cual se lanzaron los artefactos explosivos, o si se trató de una detonación directa del vehículo en movimiento.

Efectivos del Ejército Nacional y de la Policía desplegaron un cerco de seguridad en el perímetro para ejecutar las labores de peritaje.

De La Espriella se pronunció sobre el atentado

El presidente colombiano reaccionó frente a los hechos registrados en el departamento del Cauca y catalogó como un acto de cobardía que atenta contra la tranquilidad de la Fuerza Pública y la población civil.

En su cuenta de X, De La Espriella confirmó el fallecimiento de una persona y las lesiones sufridas por dos mujeres debido a la onda expansiva.

Además, señaló que ordenó la movilización inmediata de todas las capacidades operativas e investigativas del Estado para rastrear, identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.