Arsenal gana y cumple en Praga a pesar del sufrimiento final en la Champions League 

El centrocampista inglés del Arsenal, Noni Madueke (n.º 20, a la izquierda), celebra el primer gol junto a sus compañeros durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA.

A pesar de los temores en el tramo final, el Arsenal terminó imponiéndose en Praga al Slavia (2-1), este miércoles en la cuarta fecha de la Champions, en un partido en el que se reivindicó Viktor Gyökeres, goleador y asistente.

El vigente campeón de la Premier no tuvo que esforzarse demasiado, ni pareció realmente preocupado hasta el gol tardío de Wiktor Nowak para recortar distancias (90').

Fue la única nota discordante de la noche para el director de orquesta Mikel Arteta: su defensa encajó un tanto, algo que había logrado evitar contra el Nápoles (1-0) y el Lille (3-0), pero no frente al Bayern Múnich (2-2).

Son tres victorias en cuatro jornadas para el Arsenal, en el podio con dos puntos menos que el PSG y Real Madrid (2º, 12 puntos), que visitará Londres el 9 de diciembre.

Arteta se permitió reservar en el once inicial a sus habituales titulares (Odegaard, Havertz, Calafiori...). Pero cuando el Arsenal rota, sus suplentes se llaman Martín Zubimendi y Mikel Merino, flamantes campeones del mundo con España, o incluso Viktor Gyökeres.

El delantero centro sueco abrió las hostilidades, al mismo tiempo que Noni Madueke atacaba el espacio, en la jugada del primer gol del extremo inglés (9').

Y el exgoleador del Sporting de Portugal añadió su nombre al marcador con un disparo perfectamente colocado que entró con la ayuda de un poste, tras una pared con Merino (38').

Fue el vigésimo tercer partido consecutivo sin ganar para los locales en la Liga de Campeones, quedándose a uno de igualar el récord absoluto del AEK Atenas entre 1992 y 2006.