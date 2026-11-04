Presupuesto de Ecuador para 2027 es de USD 50 213 millones: ¿cuánto se destinará a salud, educación y seguridad?

El Presupuesto General del Estado para 2027 en Ecuador será de 50 213 millones de dólares, según la proforma presentada por el Gobierno de Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional. La propuesta establece cuánto dinero se destinará a salud, educación, seguridad, bonos sociales y obras públicas durante el próximo año.

El documento fue remitido al Legislativo el 30 de octubre de 2026 y comenzó a ser analizado por la Comisión de Desarrollo Económico el lunes 2 de noviembre. La propuesta todavía debe superar el trámite legislativo antes de entrar en vigencia.

Uno de los principales desafíos para las finanzas públicas será cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos previstos. El Gobierno calcula un déficit fiscal de USD 4 411,85 millones para 2027, lo que significa que los recursos ordinarios no serán suficientes para financiar todos los gastos presupuestados.

Según el viceministro de Finanzas, Miguel Hernández, el Ejecutivo espera reducir ese déficit en aproximadamente USD 1 014 millones frente a 2026. También proyecta un superávit primario de USD 686 millones, indicador que excluye los pagos de intereses de la deuda.

¿Cuánto dinero se destinará a salud, educación y seguridad?

La proforma contempla asignaciones para sostener los servicios públicos, financiar programas sociales y atender las necesidades de las instituciones estatales.

Estas son algunas de las principales cifras presentadas por el Ejecutivo:

Sector Asignación prevista Educación inicial, básica y bachillerato USD 6.681 millones Sistema Nacional de Salud USD 5.855 millones Seguridad USD 4.251 millones Transferencias a la seguridad social USD 3.955 millones Plan Anual de Inversiones USD 2.999 millones Universidades y escuelas politécnicas USD 1.652 millones Bonos, pensiones y beneficios sociales USD 1.471 millones Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Nota: Las asignaciones corresponden a distintos ámbitos presupuestarios y no deben sumarse entre sí.

En el caso de la salud, los recursos estarán dirigidos a sostener la atención médica, la compra de medicamentos e insumos, el funcionamiento de establecimientos y otras obligaciones del sistema sanitario.

La educación tendrá recursos para el funcionamiento de escuelas y colegios, el pago de personal docente y programas destinados a los estudiantes.

Mientras tanto, el presupuesto de seguridad incluye a instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el sistema penitenciario y el ECU 911.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional analiza la proforma antes de que sea aprobada.