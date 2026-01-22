Colombia detalla seis acciones en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Ecuador

La Policía de Colombia anunció el decomiso de 2,2 toneladas de Marihuana en la frontera.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, señaló este jueves 22 de enero del 2026 que en los últimos meses se intensificaron las acciones contra el narcotráfico en la zona de frontera entre su país y Ecuador.

En una entrevista con un medio colombiano rechazó las aseveraciones del presidente Daniel Noboa de que no se han realizado acciones de cooperación para la lucha contra el narcotráfico. "Con Ecuador tenemos una lucha en común para enfrentar este problema", dijo el funcionario.

El funcionario enumeró seis acciones, entre ellas, se han realizado operativos de seguridad, coordinación binacional y regional, y fortalecimiento de la cooperación policial con países vecinos, en especial con Perú.

Como parte de este trabajo conjunto, se han desarrollado dos reuniones de la Comisión Binacional de Fronteras (Comifron), así como una reunión tripartita de altos mandos fronterizos entre Colombia, Ecuador y Perú.

Estos espacios han permitido coordinar estrategias operativas frente a delitos transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas y la presencia de grupos criminales en zonas limítrofes.

En el ámbito policial, la cooperación entre Colombia y Ecuador ha tenido impactos directos en los resultados operativos. Según datos oficiales, el intercambio de información y la articulación entre fuerzas permitió incrementar en un 43% las incautaciones de droga, que pasaron de 132 toneladas a 195 toneladas. Solo en enero se decomisaron 2,2 toneladas de marihuana en operativos conjuntos.

Las acciones se concentran principalmente en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, considerados puntos críticos por su cercanía a la frontera y por la presencia de economías ilegales. En estas zonas se han reforzado los procesos de erradicación de cultivos ilícitos, lo que, según las autoridades, ha contribuido a mejorar los indicadores de seguridad.

Como parte de la cooperación técnica, Colombia ha capacitado a alrededor de 4.000 uniformados de la Policía de Ecuador en temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo las capacidades operativas del país vecino frente a este delito.

En el plano militar y policial, las autoridades colombianas reportan la realización de 196 combates en la zona fronteriza, dirigidos contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Entre los resultados destacados se encuentra la captura de alias “Fede”, un ciudadano ecuatoriano considerado de alta peligrosidad, quien se había fugado de una cárcel en Ecuador y fue detenido en la ciudad de Medellín.

Las autoridades de ambos países mantienen abiertos los canales de coordinación y señalan que la cooperación internacional continúa siendo uno de los principales ejes para enfrentar el narcotráfico y otras economías ilegales que operan a lo largo de la frontera común.