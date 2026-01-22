Cancillería de Colombia llama a Ecuador a 'desistir' de la tasa de seguridad

La Cancillería de Colombia se pronunció sobre las acciones que ha realizado en temas de seguridad.

La Cancillería de Colombia emitió un extenso comunicado la madrugada de este jueves 22 de enero del 2026 en el que hace un “contundente llamado al Gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida”, en referencia a la imposición de una tasa de seguridad del 30% a los productos de ese país.

El gobierno colombiano indicó que hay “plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que dé lugar a una resolución amistosa", para evitar “los impactos nocivos sobre nuestros pueblos”.

"El Gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y la irregularidad, y desdibuja el espíritu de integración que rige la relación bilateral", se lee en el documento.

Además, en más de cuatro páginas detalló las acciones que han tomado en la frontera para hacer frente a la inseguridad. Habló por ejemplo de la capacitación a policías ecuatorianos en la lucha contra el narcotráfico, la desarticulación de grupos criminales transnacionales, la incautación de drogas, entre otras.

Detalló que en 2025 se incautó junto a Ecuador más de 195 000 kilos de drogas, cantidad superior a los años anteriores.

"Lo anterior demuestra un mayor esfuerzo operacional de la Fuerza Pública de Colombia por contrarrestar el narcotráfico, impidiendo la salida de drogas a través de sus fronteras, con el aumento del 36,7% en las incautaciones de cocaína", indicó la Cancillería.

En medio de los aranceles, Colombia informó también que suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, alegando factores climáticos.