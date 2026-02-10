Posible fenómeno de El Niño en 2026 podría empujar a temperaturas globales en niveles récord

Se prevé que El Niño se desarrolle en cuestión de meses, según nuevos datos de modelos climáticos, a medida que se produce un calentamiento drástico en el Pacífico. (Ben Noll/The Washington Post)

Datos meteorológicos recientes muestran que el clima mundial podría estar entrando en una fase que favorezca el desarrollo de El Niño, un fenómeno climático que altera patrones de lluvia, calor y sequía en todo el planeta y que, de confirmarse, tendría relevancia directa para Ecuador y la región andina.

Especialistas en clima han identificado ráfagas de viento inusualmente fuertes en el Pacífico occidental durante enero, conocidas como westerly wind bursts, que están empujando aguas cálidas desde la parte oeste del océano hacia el este, acercándose lentamente a las costas de Sudamérica.

Este desplazamiento de calor oceánico es uno de los primeros indicios de un posible evento de El Niño en desarrollo. Los modelos climáticos del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) estiman que estas condiciones podrían consolidarse en el verano de 2026, marcando el fin de la reciente fase de La Niña y la transición hacia un patrón climático cálido conocido como El Niño.

¿Qué implica esto para el clima global?

Un evento de El Niño generalmente desencadena una serie de efectos climáticos que se sienten en diferentes regiones del mundo:

Temperaturas globales más altas: El calor almacenado en los océanos se libera a la atmósfera, lo que puede empujar las temperaturas medias globales a niveles récord o próximos a récords, especialmente entre 2026 y 2028.

Cambios en las lluvias: En Sudamérica, incluyendo Ecuador, El Niño puede alterar los patrones de precipitación, favoreciendo aumentos en las lluvias en algunas zonas y sequías en otras, dependiendo de la temporada y región específica.

Impactos amplios: Otras regiones del planeta también sienten efectos de El Niño, como sequías en Asia y Australia, lluvias extremas en partes de América del Sur y modificaciones en temporadas de huracanes.

¿Cómo afecta a Ecuador el cambio climático?

Aunque la transición hacia El Niño no es inmediata ni garantizada, las proyecciones actuales marcan una vigilancia constante del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) por parte de instituciones climáticas.

En Ecuador, consecuencias potenciales incluyen variabilidad en la temporada de lluvias, mayores riesgos de inundaciones en la costa o alteraciones en la producción agrícola si las condiciones se intensifican con el tiempo.

Científicos locales advierten que todavía se atraviesa una fase neutral en el sistema, lo que significa que las condiciones climáticas aún no muestran las anomalías extremas asociadas a El Niño o La Niña, pero la evolución indica una transición hacia un patrón más cálido en los próximos meses si las tendencias se consolidan.