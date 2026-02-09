Inamhi alerta que las lluvias continuarán en varias regiones de Ecuador este lunes

Cuatro horas de un fuerte aguacero dejó varios sectores anegados en el cantón Durán este lunes 9 de febrero del 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó este lunes 9 de febrero del 2026 que Ecuador enfrentará condiciones climáticas variables en las próximas horas, con lluvias, tormentas eléctricas y cambios de temperatura en varias regiones del país.

Según el pronóstico de corto plazo divulgado por la entidad, en la región Costa se espera que durante la noche y la madrugada se presenten lluvias dispersas y chubascos de variable intensidad, especialmente en zonas bajas y urbanas.

Estas condiciones podrían extenderse hasta el final de la madrugada, con posible acumulación de agua en ciertos sectores y riesgo de afectación en vías susceptibles a encharcamientos.

De hecho, la situación es similar a lo ocurrido la madrugada de este lunes, cuando se registraron inundaciones y fuertes lluvias en las provincias de la Costa, sobre todo en Guayas.

Las autoridades meteorológicas recuerdan que, en zonas donde las precipitaciones se intensifiquen, existe riesgo de acumulación de agua en viviendas, negocios y puntos vulnerables de la infraestructura vial. También advierten sobre posibles deslizamientos de tierra en laderas tras episodios de lluvia intensa.

Quito: nubosidad, lluvia aislada y UV alta

En la capital, para la tarde se prevén lluvias aisladas y posibles chubascos, producto de la humedad acumulada en la región andina. Las temperaturas oscilarán entre mínimas cercanas a los 7 °C–9 °C y máximas de 19 °C–23 °C, con niveles de radiación ultravioleta que pueden llegar a ser “altos” o incluso “extremadamente altos” en sectores específicos según la proyección de Inamhi.

Guayaquil: sol intermitente y lluvia por la tarde-noche

En Guayaquil y el resto de la región Costa, la tarde y la noche se espera la presencia de lluvias y chubascos dispersos que podrían incrementar la humedad en la ciudad. Las temperaturas máximas rondarán entre 28 °C y 32 °C, con cielos entre nublados y nubosos por la noche.

Cuenca: nubosidad y lluvias por la tarde

En la zona centro sur del país, incluida Cuenca, Inamhi pronostica lluvias aisladas por la tarde y noche. Las temperaturas máximas estarán alrededor de 19 °C a 23 °C, mientras que las mínimas nocturnas oscilarán entre 8 °C y 12 °C debido al enfriamiento típico de las áreas altas.