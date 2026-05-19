Prefecto del Guayas presenta la terna de la que saldrá la nueva viceprefecta

Carlos Encalada asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026, tras la salida de Marcela Aguiñaga.

El lunes 18 de mayo de 2026, el prefecto del Guayas, Carlos Encalada, presentó la terna para designar a la nueva viceprefecta de la provincia.

La elección se realizará en una sesión del Consejo Provincial el próximo 21 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Prefectura, "el proceso se desarrollará bajo criterios de transparencia, legalidad e institucionalidad”.

Las candidatas propuestas por Encalada son:

Ana María Gallardo Cornejo: Especialista en negocios internacionales y exviceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Pilar Estrada Lecaro: Gestora cultural, especialista en Relaciones Internacionales y exconsejera cultural de Francia.

Daniela Hill Piedra: Bióloga, magíster en Administración Ambiental y fundadora de la organización 'Amiguitos del Océano'.

La nueva viceprefecta ejercerá el cargo hasta el 14 de mayo de 2027.