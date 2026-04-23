Colonos israelíes matan a tiros a un niño de 14 años en Cisjordania -Israel

Un total de 16 palestinos han muerto por disparos de colonos en Cisjordania desde principios de año, incluyendo víctimas de entre 13 y 60 años.

Un grupo de colonos israelíes mató a tiros a un palestino en la localidad de Deir Dibwan, al este de Ramala, en un nuevo hecho de violencia que eleva a tres los fallecidos en las últimas 24 horas en la región.

La víctima fue identificada como Odeh Atef Odeh Awawdeh, de 29 años, quien murió tras recibir un disparo en la espalda, según reportó la agencia oficial palestina Wafa.

De acuerdo con testimonios locales, colonos armados atacaron las afueras de la localidad y abrieron fuego contra residentes, dejando al menos un herido grave que posteriormente falleció en un centro médico.

Paralelamente, fuerzas del Ejército israelí cerraron accesos a la zona y realizaron incursiones, deteniendo a decenas de personas.

El hecho se suma a otros dos asesinatos ocurridos el día anterior en la localidad de Al Mughair, donde un colono reservista mató a dos palestinos, incluido un menor de 14 años.

Desde finales de febrero, en el contexto de tensiones regionales, se ha registrado un aumento de ataques en Cisjordania.

Según la OCHA, al menos nueve palestinos han muerto y decenas han resultado heridos en ataques de colonos en las últimas semanas.

Por su parte, la ONG B'Tselem ha denunciado un patrón de violencia sistemática y falta de rendición de cuentas en estos hechos.

Hasta el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre este caso.