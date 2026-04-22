Irán exhibe misil balístico en Teherán ante fin de tregua 2026

La exhibición del misil es interpretada como una señal de poder militar en medio de un escenario incierto, donde la diplomacia y la tensión conviven.

Autoridades de Irán exhibieron lo que, según aseguraron, es un misil balístico durante una manifestación a favor del régimen en Teherán, en un contexto de alta tensión con Estados Unidos.

Imágenes difundidas por la televisión estatal IRIB muestran a grandes multitudes concentradas mientras el armamento es presentado públicamente.

El evento ocurre cuando se aproxima el fin de un alto el fuego de dos semanas entre ambos países.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió extender la tregua, mientras ambas naciones prevén la continuidad de las conversaciones diplomáticas.