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Cultura

'Un Acto de Fe': Cuando la realidad supera la ficción, el teatro se vuelve tragicomedia

En la obra, tres actrices se enfrentan con sus realidades y las del país. 

La obra se realizará el 2 de mayo de 2026, a las 19:00.

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

23 abr 2026 - 12:26

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El próximo 2 de mayo de 2026, a las 19:00, el Teatro Sucre vivirá una noche especial con la puesta en escena de 'Un Acto de Fe'. 

La obra es una creación colectiva dirigida por Randi Krarup, actriz y dramaturga, que vuelve a los escenarios junto con Caymo Pizarro y María Fernanda Restrepo.

"Un viaje desgarrador y cómico a la vez"

La trama muestra como tres actrices intentan ensayar Esperando a Godot, pero la realidad de sus vidas y de un país en crisis irrumpe en la escena.

El ensayo se transforma en un viaje desgarrador y cómico a la vez, donde la risa y el dolor conviven. 

Durante la obra, las protagonistas buscan recordarnos que "en este país hacer teatro es un acto de fe".

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