'Un Acto de Fe': Cuando la realidad supera la ficción, el teatro se vuelve tragicomedia
En la obra, tres actrices se enfrentan con sus realidades y las del país.
La obra se realizará el 2 de mayo de 2026, a las 19:00.
Compartir
Fecha de publicación
23 abr 2026 - 12:26
El próximo 2 de mayo de 2026, a las 19:00, el Teatro Sucre vivirá una noche especial con la puesta en escena de 'Un Acto de Fe'.
La obra es una creación colectiva dirigida por Randi Krarup, actriz y dramaturga, que vuelve a los escenarios junto con Caymo Pizarro y María Fernanda Restrepo.
"Un viaje desgarrador y cómico a la vez"
La trama muestra como tres actrices intentan ensayar Esperando a Godot, pero la realidad de sus vidas y de un país en crisis irrumpe en la escena.
El ensayo se transforma en un viaje desgarrador y cómico a la vez, donde la risa y el dolor conviven.
Durante la obra, las protagonistas buscan recordarnos que "en este país hacer teatro es un acto de fe".
Compartir