'Un Acto de Fe': Cuando la realidad supera la ficción, el teatro se vuelve tragicomedia

La obra se realizará el 2 de mayo de 2026, a las 19:00.

El próximo 2 de mayo de 2026, a las 19:00, el Teatro Sucre vivirá una noche especial con la puesta en escena de 'Un Acto de Fe'.

La obra es una creación colectiva dirigida por Randi Krarup, actriz y dramaturga, que vuelve a los escenarios junto con Caymo Pizarro y María Fernanda Restrepo.

"Un viaje desgarrador y cómico a la vez"

La trama muestra como tres actrices intentan ensayar Esperando a Godot, pero la realidad de sus vidas y de un país en crisis irrumpe en la escena.

El ensayo se transforma en un viaje desgarrador y cómico a la vez, donde la risa y el dolor conviven.

Durante la obra, las protagonistas buscan recordarnos que "en este país hacer teatro es un acto de fe".