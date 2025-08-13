Autos, mansiones, joyas...; EE.UU. confiscó más de USD 700 millones a Nicolás Maduro

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de ser cabecilla del Cartel de los Soles

El Gobierno de Estados Unidos confiscó más de 700 millones de dólares en bienes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Él es acusado de encabezar el Cartel de los Soles.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó, este miércoles 13 de agosto del 2025, en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa", afirmó Bondi.

El jueves 7 de agosto del 2025, Estados Unidos anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, de narcotráfico y terrorismo. En concreto, Washington asegura que este grupo está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

Bondi explicó los bienes confiscados a Maduro incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

La acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico fue rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que el Cartel de los Soles es un "invento" de Estados Unidos.

Además, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como "amenazas directas de intervención militar" por parte de EE.UU.

Rodríguez dijo eso luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación.