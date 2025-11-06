El Congreso de Perú declara persona non grata a presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El Congreso de Perú se pronunció este jueves 6 de noviembre por las relaciones con México

El pleno del Congreso peruano aprobó, este jueves 6 de noviembre del 2025, declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su "inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú".

La decisión se tomó después de haber otorgado asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, enjuiciada junto al expresidente izquierdista Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

La declaración de persona non grata para Sheinbaum, aprobada con 63 votos a favor, menciona también su ofensa al sistema democrático peruano tras las críticas hechas a los mandatarios peruanos que sucedieron a Castillo, en prisión preventiva desde el día del intento de golpe de Estado en Barbadillo, la cárcel para expresidentes peruanos.

El 8 de octubre, la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano ya había aprobado un primer dictamen para declarar a Sheinbaum como persona non grata al haber recibido al abogado argentino Guido Croxatto, que lleva la defensa internacional de Castillo, y manifestar su apoyo en repetidas ocasiones a Castillo para pedir que sea liberado.

Sin embargo, hasta ahora no se había votado esta moción en el pleno de Legislativo ya que un día después del primer dictamen fue destituida la presidenta Dina Boluarte, y acto seguido reemplazada de manera interina por el presidente del mismo Congreso que la sacó del poder, el derechista José Jerí.

La moción volvió a ser retomada por los congresistas ante el asilo otorgado a Chávez.

'Desprestigian a la nación peruana'

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, dijo a los periodistas que se ha establecido claramente que hay una injerencia en las palabras y declaraciones de Sheinbaum, que "desprestigian a la nación peruana", además del reciente asilo otorgado a Chávez, que está procesada por un "delito común".

Chávez permanece en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de recibir el salvoconducto del gobierno peruano para poder dejar el país, en tanto que la Cancillería peruana informó esta semana que evalúa el otorgamiento de ese documento con su departamento jurídico.

"Es inaceptable que el Gobierno de México brinde asilo a este tipo de personas", agregó Rospigliosi, del partido fujimorista Fuerza Popular, al mencionar que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, también fue asilada por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tras el fallido intento de golpe en diciembre de 2022.

El titular del Parlamento recordó que Castillo también "huía y trató de refugiarse en la embajada de México" en Lima, después de dar el mensaje a la nación en el que anunciaba el fallido intento de golpe, pero que en esa ruta fue detenido por sus escoltas.

Rospigliosi dijo, a nombre del Parlamento, que respaldan la posición del gobierno, que ha roto relaciones diplomáticas con México por el asilo otorgado a la exprimera ministra de Castillo.

Asimismo, señaló que el viernes el Consejo Directivo del Congreso discutirá el informe final que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar a Chávez para ejercer cargo público.

¿Por qué se rompieron las relaciones diplomáticas?

El miércoles, el presidente interino de Perú, José Jerí, dijo a CNN en unas breves declaraciones que el Ejecutivo sigue evaluando otorgar el salvoconducto y estimó que este viernes probablemente se conozca la postura definitiva del país andino sobre esta cuestión.

El Gobierno de la presidenta Sheinbaum comunicó el lunes que Betssy Chávez se encontraba en su embajada en Lima y que le había concedido el asilo político frente al juicio por el frustrado golpe de Estado, con solicitudes de penas por parte de la Fiscalía de 34 años de prisión para el expresidente y 25 años para la ex primera ministra.

Esto llevó a que el Gobierno peruano anunciase el lunes que rompía las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad del Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo tras su detención y destitución.