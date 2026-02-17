El Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones

Perú ha tenido siete presidentes en 10 años en una larga crisis institucional

Una nueva crisis institucional se desató en Perú este martes 17 tras el fallo del Congreso de ese país que con 75 votos decidió destituir a su presidente interino, José Jerí.

El Congreso de Perú destituyó a Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.

El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones del cargo al que había accedido como presidente del Congreso en octubre.

La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.

"La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república", anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación. Se necesitaban 58 votos para destituirlo.

El parlamento elegirá el miércoles a las 18h00 (23h00 GMT) a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, señaló Rospigliosi.

Perú quedará acéfalo por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país.

Jerí cayó en momentos que la fiscalía lo investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.

Jerí, de 39 años, fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

Ciudadanos pedían la destitución de Jerí

Afuera del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes llevaba carteles pidiendo apartar a Jerí por haber convertido el palacio presidencial "en un burdel".

"No es nuestro presidente, censura ya, censura inmediata", dijo a la AFP la comerciante María Galindo de 48 años.

Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

"Ha decepcionado al congreso por los errores que ha cometido, el congreso se equivocó al elegirlo y podemos corregir el error", afirmó el legislador derechista Jorge Marticorena durante el debate.

"Este presidente no sirve, tenemos hartas cifras de sicariato y homicidios, las cifras no han bajado", dijo la izquerdista Susel Paredes.