Este es el recorrido que ha hecho Ecuador para alcanzar la exención de la visa Schengen

Noboa abordó la exención de la visa Schengen para ecuatorianos en su viaje a Europa, en enero de 2026.

Viajar a Europa sin visa sigue siendo una aspiración pendiente para Ecuador. Gobiernos como el de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han intentado sin éxito que la Unión Europea elimine el requisito de la visa Schengen para los ecuatorianos.

El origen de esta restricción se remonta a inicios de los años 2000, cuando la Unión Europea estableció la obligatoriedad de visa para los ecuatorianos como respuesta a la migración provocada por la crisis financiera de esa época.

Por más de 10 años, se emprendieron diversas acciones para eliminar este requisito. Sin embargo, hasta febrero de este año, la visa aún es necesaria para ingresar a 29 países del espacio Schengen.

Ecuador perdió la oportunidad de acceder a la exención en 2009. El país, junto a Colombia y Perú, avanzaban en un acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea.

Sin embargo, en julio de ese año el gobierno de Rafael Correa decidió retirarse de las negociaciones, lo que cerró la puerta a ese beneficio. Seis años después, en 2015, Colombia y Perú lograron la exención, mientras Ecuador quedó rezagado.

Aunque Correa solicitó al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, gestionar ante la Unión Europea la eliminación del visado Schengen para los ciudadanos ecuatorianos, no se consiguió ese objetivo.

El pasaporte biométrico y el intento de Moreno

Durante el mandato de Lenín Moreno, Ecuador dio un paso clave al implementar, en septiembre de 2020, el pasaporte biométrico. Este era uno de los requisitos exigidos por Europa para iniciar el trámite en el Parlamento Europeo.

Este documento incorpora un microchip con datos personales y biométricos que refuerzan la seguridad y reducen riesgos de suplantación de identidad. Este fue un avance para la exención del visado.

Sin embargo, pese al avance técnico, la administración de Moreno no logró concretar la eliminación del visado.

Lasso estuvo cerca de lograrlo

Durante el gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador estuvo más cerca de alcanzar la exención. Tras la invasión rusa a Ucrania, el Parlamento Europeo aceleró el análisis de exenciones para Catar, Kuwait y Omán, un grupo al que Ecuador consiguió sumarse luego de un intenso trabajo diplomático y de lobby político.

El paquete de exenciones por examinar estaba listo para votarse en diciembre de 2022. Sin embargo, el escándalo de corrupción conocido como Catargate, sobre presuntos sobornos de Catar a funcionarios del Parlamento Europeo, provocó la postergación de la votación.

El tema tampoco fue tratado en enero de 2023 y desde entonces permanece a la espera de una decisión de la Comisión Europea.

Noboa retoma la gestión

La administración de Daniel Noboa volvió a poner el tema en la agenda diplomática. En enero de 2026, el presidente se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en Bruselas. En ese encuentro, el Mandatario reiteró el interés de Ecuador en lograr la exención de la visa Schengen.