Protestas y bloqueos en Bolivia dejan 9 fallecidos, seis por falta de atención médica

Las tomas de rutas han disparado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz.

Las protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia, desde hace un mes, han cobrado la vida de al menos nueve personas.

Según reportes oficiales, seis de ellos fallecieron por falta de atención médica por los bloqueos de carreteras en Bolivia.

Por ejemplo, el martes 2 junio una paciente con cáncer, de 24 años de edad, habría muertov por no haber podido ser trasladada a su radioterapia por los bloqueos y un conductor de transporte pesado, que enfermó tras estar atrapado durante 32 días en un corte de rutas.

Presidente de Bolivia reducirá su salario a la mitad por las protestas

Renuncian dos ministros de Bolivia

Los ministros de Defensa y de Educación de Bolivia renunciaron, el martes 3 de junio, tras más de un mes de protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros reclaman medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y el gobierno no ha descartado declarar un estado de excepción para usar a los militares en el control de las manifestaciones.

Renunció el jefe del Ministerio de Defensa, Mauricio Salinas. Medios de prensa bolivianos aseguraron que Salinas fue sustituido por Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa social y Sustancias controladas, conocido como el zar antidrogas.

La oficina de prensa del Ministerio de Educación también informó la renuncia de su titular Beatriz García. El gobierno hasta ahora ha optado por llamados al diálogo, sin que sean atendidos por los dirigentes de las organizaciones que encabezan las protestas.

Bloqueos de vías

Un centenar de bloqueos de carreteras se reportan en todo el país, casi el doble que hace dos semanas, según datos oficiales.

Las tomas de rutas han disparado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, en la vecina El Alto y en otras ciudades, y elevado los precios de productos básicos.

El gobierno de Paz denuncia un intento de "alterar el orden democrático" y acusa al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las manifestaciones.