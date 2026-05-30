¿Cuáles son los principales pedidos de los manifestantes en Bolivia?

Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras y protestas.

Cientos de médicos marcharon, el jueves 28 de mayo de 2026, en el centro de La Paz para denunciar la aguda escasez de medicamentos y alimentos que afecta a sus pacientes a causa de los bloqueos de carreteras que mantienen desde hace un mes manifestantes contra el gobierno de Bolivia.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país.

Frente a una inflación que en 2025 fue del 20%, la Central Obrera Boliviana (COB) reclamó aumento salarial por el mismo porcentaje y los maestros una jubilación con su salario total.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros también exigen una salida a la peor crisis económica que vive el país en cuatro décadas.

Tras reclamar aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía, varios sectores pasaron a exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder.

Estos son los pedidos de los manifestantes

Aumento salarial debido a la inflación

debido a la inflación Los maestros piden una jubilación con su salario total.

piden una jubilación con su salario total. Exigen la renuncia de Paz y rechazan sus política económica liberal.

de y rechazan sus política económica liberal. Reclaman la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

la de de que dañó miles de vehículos. Los gremios de transporte reclaman la escasez de combustible y los problemas de abastecimiento

la de y los problemas de abastecimiento Los grupos indígenas y rurales se oponen a las reformas agrarias

¿Qué detonó el malestar?

Bolivia agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles. Poco después de llegar al poder en noviembre, Paz los eliminó.

El precio se duplicó y encima las gasolineras empezaron a vender combustible contaminado que dañó miles de vehículos, lo que indignó a la gente, principalmente a los transportistas. La "gasolina basura", le llamaron.

Un segundo detonante fue el anuncio oficial de una ley que convertía pequeñas propiedades rurales en medianas para facilitar a los propietarios acceso a crédito, pero campesinos indígenas la rechazaron por temor a que terminaran en manos de bancos y luego latifundistas.

La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 14%.

El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que las movilizaciones tienen el objetivo de "alterar el orden democrático". Acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019) de instigarlas.