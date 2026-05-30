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Internacional

¿Cuáles son los principales pedidos de los manifestantes en Bolivia?

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen una salida a la peor crisis económica que vive Bolivia en cuatro décadas.

Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras y protestas.

AFP

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

30 may 2026 - 09:00

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Cientos de médicos marcharon, el jueves 28 de mayo de 2026,  en el centro de La Paz para denunciar la aguda escasez de medicamentos y alimentos que afecta a sus pacientes a causa de los bloqueos de carreteras que mantienen desde hace un mes manifestantes contra el gobierno de Bolivia.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país. 

Frente a una inflación que en 2025 fue del 20%, la Central Obrera Boliviana (COB) reclamó aumento salarial por el mismo porcentaje y los maestros una jubilación con su salario total.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros también exigen una salida a la peor crisis económica que vive el país en cuatro décadas. 

Tras reclamar aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía, varios sectores pasaron a exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder.

Estos son los pedidos de los manifestantes

  • Aumento salarial debido a la inflación
  • Los maestros piden una jubilación con su salario total.
  • Exigen la renuncia de Paz y rechazan sus política económica liberal.
  • Reclaman la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.
  • Los gremios de transporte reclaman la escasez de combustible y los problemas de abastecimiento  
  • Los grupos indígenas y rurales se oponen a las reformas agrarias

¿Qué detonó el malestar?

Bolivia agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles. Poco después de llegar al poder en noviembre, Paz los eliminó.

El precio se duplicó y encima las gasolineras empezaron a vender combustible contaminado que dañó miles de vehículos, lo que indignó a la gente, principalmente a los transportistas. La "gasolina basura", le llamaron.

Un segundo detonante fue el anuncio oficial de una ley que convertía pequeñas propiedades rurales en medianas para facilitar a los propietarios acceso a crédito, pero campesinos indígenas la rechazaron por temor a que terminaran en manos de bancos y luego latifundistas.

La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 14%.

El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que las movilizaciones tienen el objetivo de "alterar el orden democrático". Acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019) de instigarlas.

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