Crucero afectado por hantavirus hizo base en Argentina durante meses antes de zarpar

El crucero holandés se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo.

El buque MV Hondius, donde se ha detectado un posible brote de hantavirus que ha dejado hasta ahora tres fallecidos y tres enfermos, mantuvo su base de operaciones en el puerto de Ushuaia, Argentina, durante varios meses antes de su partida definitiva el 1 de abril de 2026.

La embarcación arribó al país en noviembre de 2025 proveniente de Montevideo y, desde entonces, realizó diversos viajes de cabotaje por la Antártida y las islas del Atlántico Sur antes de iniciar su trayecto hacia las islas Georgias, Sandwich del Sur y Santa Elena.

Actualmente, el Ministerio de Salud argentino se encuentra recabando información técnica y epidemiológica con autoridades internacionales para evaluar los antecedentes del itinerario, subrayando que la provincia de Tierra del Fuego no registra casos de este virus y que la circulación en la región sur del país ha sido históricamente baja.

Este suceso coincide con un periodo de transición institucional, dado que el gobierno de Javier Milei formalizó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2026.

De acuerdo con la información suministrada por la OMS y la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, un total de 149 personas —entre turistas y tripulación— permanecen a bordo del navío, el cual se localiza actualmente frente a las costas de Cabo Verde.

Del grupo inicial de afectados, dos personas perdieron la vida tras ser desembarcadas y una tercera se encuentra bajo cuidados intensivos en un centro hospitalario de Sudáfrica.

La población a bordo es internacionalmente diversa, contando con una mayoría de ciudadanos filipinos, seguidos de británicos, estadounidenses y españoles; entre ellos se encuentran también un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

Las autoridades sanitarias continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del contagio mientras se mantienen las medidas de vigilancia sobre los sobrevivientes en alta mar.