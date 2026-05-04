El capitán haitiano de LDU, Ricardo Adé, fue condecorado por su Embajada en Ecuador

En una emotiva ceremonia donde se resaltó su liderazgo y su carrera deportiva, la Embajada de Haití brindó un reconocimiento oficial al futbolista Ricardo Adé, de Liga de Quito. El zaguero, considerado un referente del deporte de su Selección, fue homenajeado por su destacada labor como embajador de la identidad haitiana en el fútbol sudamericano, consolidando su estatus como un ícono para las nuevas generaciones.

La misión diplomática de Haití destacó el impacto positivo del defensor en la liga ecuatoriana, señalándolo como un ejemplo de excelencia, compromiso y liderazgo como capitán. El acto no solo celebró sus logros en la cancha, sino su rol crucial en fortalecer los lazos culturales a través de su impecable conducta profesional en el extranjero.

El ascenso de Adé en el fútbol sudamericano es un ejemplo de resiliencia y dominio físico. Tras su paso por el fútbol chileno, su llegada a Ecuador marcó un antes y un después en su carrera, consolidándose como uno de los mejores defensores centrales del continente.

Su capacidad de anticipación, potencia en el juego aéreo y liderazgo silencioso fueron pilares fundamentales para la obtención de títulos históricos, incluyendo su papel protagónico en la LigaPro y en torneos internacionales como la Copa Sudamericana. A

dé no solo se ha ganado el respeto de la crítica por su solvencia defensiva, sino que ha logrado algo mucho más complejo: la admiración unánime de las hinchadas, convirtiéndose en el primer futbolista haitiano en alcanzar el estatus de ídolo en clubes de alta exigencia en la región