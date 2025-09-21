Decenas de muertos, entre ellos niños, en Gaza durante intensos ataques del Ejército de Israel

El humo se eleva en la torre Al Kawthar después de un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, en septiembre de 2025.

El Ejército israelí mató, en lo que va de este domingo 21 de septiembre del 2025, a medio centenar de personas en toda la Franja de Gaza, según un balance provisional basado en las morgues de hospitales.

En uno de los ataques perpetrado por un dron, al menos 8 gazatíes murieron, incluidos niños, en el barrio de Al Daraj, al este de la ciudad de Gaza. Así lo confirmó el portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil local.

En este bombardeo otras 40 personas resultaron heridas. Además, tres cadáveres fueron hallados bajo los escombros y siete personas más con vida, tras el ataque israelí contra la casa de la familia Abu Mohsen al sur de la ciudad de Gaza

Solo ayer (sábado 20 de septiembre del 2025), al menos 75 personas fueron asesinadas en el enclave, incluidos niños, de acuerdo con los datos publicados por la Sanidad local.

El sábado 20 se perpetró una de las jornadas más letales de ataques del Ejército israelí en la ciudad de Gaza en lo que va de la semana. Israel sigue con su ofensiva terrestre contra la capital del enclave.

Según el reporte diario publicado este domingo, 21 de septiembre, por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, la cifra de muertos se eleva a 65 283 por la ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Ese día, Israel lanzó su operación contra el enclave en represalia por los ataques perpetrados por las milicias gazatíes, en los que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Además, Sanidad registró la llegada de 304 heridos a los hospitales gazatíes. "Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Defensa Civil no pueden llegar a ellas en este momento", advirtió el ministerio.

El 82% de Gaza está sometida a órdenes de evacuación del Ejército israelí o directamente bajo su control militar.

Durante toda la jornada del sábado 20 de septiembre, las fuerzas armadas lanzaron bombardeos de artillería y aéreos, detonaron robots cargados con explosivos y utilizaron drones para abrir fuego contra infraestructuras.