Ecuador declara terroristas a Hamás, Hezbolá y Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

Ecuador declaró como terroristas a los grupos islámicos Hamás, Hezbolá y Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI, en su siglas en español), según constan en el Decreto Ejecutivo 128 de Daniel Noboa, emitido este lunes 15 de septiembre de 2025.

En el documento se señala que los tres grupos constituyen "una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado".

Además, el Presidente de Ecuador dispone al Centro Nacional de Inteligencia que "analice la incidencia" de Hamás, Hezbolá y Guardia Revolucionaria Islámica de Irán "en los grupos armados organizados identificados a la fecha" en el país, y "los categorice según corresponda".

Noboa también señala que de ser necesario "deberá coordinar y articular con organismos de inteligencia de otros estados".

Esta declaratoria de grupos terroristas se emite cuatro días después que rechazara y condenara la influencia de Hamás y Hezbolá en actos terroristas en Ecuador. Un pronunciamiento que también se realizó mediante el Decreto Ejecutivo 118.

¿Qué es Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán?

Hamás es un grupo armado y movimiento político palestino que opera en la Franja de Gaza. También es considerado como grupo terrorista por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea , Japón, entre otros.

Su fundador fue el jeque Ahmed Yassin y sus orígenes se remontan al 14 de diciembre de 1987. Su objetivo es avanzar hacia un Estado palestino regido por la sharía, la ley islámica, pero sobre todo, destruir al estado judío, como responsable de la ocupación de la Antigua Palestina.

Mientras que Hezbolá, que significa 'Partido de Dios', es un partido político y grupo paramilitar musulmán chií libanés, apoyado por Irán. Su ideología se basa en buscar la resistencia contra Israel y la influencia occidental en la región.

Finalmente, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es una rama poderosa de las fuerzas armadas iraníes. Es independiente del ejército regular y cuenta con sus propias fuerzas terrestres, aéreas, navales y de inteligencia.