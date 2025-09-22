La desaparición del reguetonero colombiano B King en México activa la búsqueda de Fiscalía

El manager del reguetonero colombiano B King denunció este lunes 22 de septiembre del 2025 su desaparición junto a otro músico colombiano desde hace casi una semana durante una gira en México.

La última vez que vieron a Byron Sánchez, nombre real del cantante, y a Regio Clown, fue el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, exclusivo barrio de Ciudad de México.

"Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", dijo este lunes el representante de ambos artistas, Juan Camilo Gallego, a Blu Radio.

Aseguró que denunció la desaparición ante las autoridades mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que las investigaciones para dar con el desfile de los dos músicos ya están en curso.

La Fiscalía general de México, la Secretaría de Seguridad y la fiscalía capitalina dirigen las pesquisas, añadió la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Según el gerente, su equipo de trabajo y allegados sospechan de un secuestro, aunque no han recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

Los familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizar y compartieron imágenes del cantante en redes sociales. Importantes figuras de la escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, se sumaron al llamado.

El presidente izquierdista Gustavo Petro pidió el domingo en un mensaje en X la colaboración de Sheinbaum para "lograr que aparezcan con vida".

"Desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente", agregó.

Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.