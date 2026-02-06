Despiden a maestra en Los Ángeles tras agresión a niña con autismo

Centro de Desarrollo Destiny, en Los Ángeles, guardería donde se registró el incidente que derivó en el despido de una docente tras la difusión de un video captado por cámaras de seguridad.

Una maestra de una guardería en Los Ángeles, Estados Unidos, fue despedida luego de que se difundiera un video en el que se la observa lanzando un zapato contra una niña de cuatro años con autismo durante la hora de la siesta.

El hecho ocurrió en el Centro de Desarrollo Destiny y quedó registrado por cámaras de seguridad del aula. En las imágenes se ve cómo el objeto es arrojado desde un extremo del salón hacia la menor, identificada como Beautiful, mientras se encontraba recostada.

Tras el incidente, la docente aseguró que su intención era asustar a la niña y no causarle daño, sin embargo, el centro educativo confirmó su desvinculación inmediata y las autoridades analizan el caso para determinar posibles responsabilidades legales.