Detienen en Brasil a sospechoso de 16 homicidios que intentó huir disfrazado de mujer

La Policía de Brasil detuvo a un hombre sospechoso de asesinar a 80 personas, en Brasil.

Jorlan Lopes da Silva, de 33 años, fue capturado en Paraíba tras más de 30 horas de búsqueda. En su declaración aseguró haber cometido cerca de 80 asesinatos, cifra que todavía es investigada por la Policía.

Intentó evitar ser reconocido

Según información atribuida a la Policía Civil y Militar de Paraíba, Lopes da Silva utilizaba vestido, peluca, sandalias femeninas, gafas oscuras y uñas pintadas para tratar de pasar desapercibido durante el operativo.

El New York Post también reportó que el sospechoso llevaba al niño como parte del intento de fuga. Las autoridades determinaron posteriormente que el menor no era familiar suyo.

La captura se produjo después de una búsqueda que se extendió por más de 30 horas. En la operación participaron la Policía Civil, la Policía Militar y hubo apoyo de la Policía Rodoviaria Federal.

Policía lo relaciona con 16 homicidios

La Policía Civil investiga a Lopes da Silva por 16 homicidios cometidos en aproximadamente tres meses en el Vale do Mamanguape. De acuerdo con investigadores citados por medios brasileños, el sospechoso reconoció su participación en al menos 11 de esos casos.

Uno de los hechos investigados es el asesinato de dos comerciantes ocurrido el 1 de agosto en Rio Tinto. La Policía también analiza su posible vinculación con una organización criminal que opera en la región.

Aseguró haber matado a unas 80 personas

Durante el interrogatorio, Lopes da Silva afirmó haber cometido alrededor de 80 homicidios a lo largo de su vida y aseguró que habría comenzado a matar cuando tenía 13 años.

Sin embargo, esa cifra no está confirmada oficialmente. La Policía Civil comenzó a revisar investigaciones de homicidios sin autor identificado para determinar si existe evidencia que pueda vincularlo con más casos.

El sospechoso fue enviado al Presidio Sílvio Porto, en João Pessoa, después de que se dictara prisión preventiva. Las investigaciones continúan para establecer cuántos de los crímenes que afirmó haber cometido pueden ser comprobados.