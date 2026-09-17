Deslizamiento en la vía antigua a Guaranda deja una persona fallecida

Un deslizamiento ocurrió en la vía a Guaranda y un motociclista falleció en el evento

Un deslizamiento de tierra se registró la mañana de este 17 de septiembre de 2026 en el sector Llangahua, en la parroquia Pilahuín.

Una persona que se movilizaba en motocicleta murió tras ser arrastrada por el deslave.

El deslizamiento se registró aproximadamente a las 08:40 en la vía antigua a Guaranda, en el sector Llangahua, parroquia Pilahuín. El movimiento de tierra provocó la caída de rocas y lodo sobre la carretera.

De acuerdo con la información reportada tras la emergencia, una persona que viajaba en una motocicleta fue alcanzada y arrastrada por el deslizamiento.

El cuerpo de la víctima y el vehículo quedaron entre los escombros.

Personal trabaja para atender la emergencia

Tras el hecho, se mantiene la coordinación con Policía Nacional, personal de tránsito y organismos de respuesta, que permanecen en el sitio para atender la emergencia.

En la zona se realizan trabajos con maquinaria para retirar el material y despejar la vía afectada por el deslizamiento.

Las labores continúan mientras se atiende el lugar donde ocurrió el siniestro.