Arrancan los hexagonales y el cuadrangular de LigaPro; dos partidos por Teleamazonas 

La fase decisiva de la LigaPro 2026 sube el telón con una jornada inaugural de alto calibre en todo el país. Tras completarse las 30 fechas de la etapa regular, los 16 clubes del balompié nacional inician su recorrido en los dos hexagonales y el cuadrangular para definir el título, los cupos internacionales y los descensos de la temporada. La acción comenzará formalmente este viernes en la capital con el choque entre Aucas y Macará.

En el primer Hexagonal, que otorgará el trofeo de campeón y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, la emoción se vivirá a pleno en Quito y Guayaquil. La jornada se encenderá el domingo con el duelo entre Liga de Quito y Universidad Católica en el estadio Rodrigo Paz Delgado, dos escuadras con planteles estelares que buscan golpear primero en la tabla.

El plato fuerte llegará el lunes por la noche en el estadio Monumental, donde Barcelona SC recibirá al vigente contendor, Independiente del Valle, en una contienda directa entre candidatos firmes al título.

Programación Fecha 1 - Fase Final LigaPro 2026 LigaPro 2026 - Fecha 1 Programación Oficial de la Fase Final (18 - 21 de Septiembre) Hexagonal A (Título y Copa Libertadores) Fecha Hora Partido Estadio Ciudad Viernes 18 Sep 19:30 Aucas vs Macará Gonzalo Pozo Ripalda Quito Domingo 20 Sep 18:30 Liga de Quito vs Univ. Católica Rodrigo Paz Delgado Quito Lunes 21 Sep 19:30 Barcelona SC vs Ind. del Valle Monumental Banco Pichincha Guayaquil Cuadrangular (Cupo Copa Sudamericana) Fecha Hora Partido Estadio Ciudad Sábado 19 Sep 16:30 Guayaquil City vs Leones del Norte Christian Benítez Guayaquil Sábado 19 Sep 19:00 Emelec vs Libertad FC George Capwell Guayaquil Hexagonal B (Permanencia y Posiciones) Fecha Hora Partido Estadio Ciudad Sábado 19 Sep 14:00 Manta FC vs Orense SC Jocay Manta Domingo 20 Sep 13:30 Técnico Univ. vs Delfín SC Bellavista Ambato Domingo 20 Sep 16:00 Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa Alejandro Serrano Aguilar Cuenca

Por su parte, el Cuadrangular de Copa Sudamericana propone enfrentamientos intensos que pueden marcar la pauta hacia el torneo continental. Guayaquil City abrirá los juegos del grupo recibiendo a Leones del Norte en el estadio Christian Benítez, mientras que Emelec buscará hacerse fuerte como local en el George Capwell frente a Libertad FC.

Ambos compromisos del sábado serán clave para sumar de a tres de entrada y perfilar las aspiraciones de disputar el certamen de Conmebol.

Los cuerpos técnicos afrontan esta fecha con la obligación de rotar piezas y afinar el funcionamiento táctico ante la alta exigencia de las liguillas. Mantener la solidez defensiva y capitalizar las opciones en ataque resultará determinante, considerando que el formato de ida y vuelta deja muy poco margen de error en un calendario apretado que además tendrá pausa internacional.

Con estadios a punto y las hinchadas expectantes, la primera jornada servirá como termómetro para medir las fuerzas de los candidatos. La lucha por la gloria deportiva, los boletos a los torneos internacionales y la permanencia promete emociones de principio a fin en una etapa definitoria del fútbol ecuatoriano.