Díaz-Canel dice que "no renunciará" a la presidencia de Cuba

Díaz-Canel asegura que dimitir a la presidencia de Cuba no es opción

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró el jueves 9 de abril de 2026 que "no renunciará" a su cargo, durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", respondió el líder cubano cuando la periodista lo cuestionó si ha evaluado dimitir para "salvar a su país".

Ese mismo día, el mandatario participó mediante un mensaje de vídeo en un foro organizado por la ONU sobre las sanciones unilaterales en el mundo.

Aprovechó para denunciar que el bloqueo energético de Estados Unidos está causando un grave impacto en sectores de la isla como el sanitario.

"Más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, se encuentran a la espera de cirugías debido a la falta de electricidad", dijo.

El mandatario alertó que 16.000 pacientes, que necesitan radioterapia, y casi 3.000, que dependen de diálisis, están afectados por la paralización de servicios.

A su denuncia añadió que el transporte público y privado están prácticamente paralizados por falta de combustible, y empresas y producción de alimentos se han visto "duramente impactados".