'Emily in Paris' terminará de forma definitiva tras su sexta temporada

Tras la sexta temporada, 'Emily in Paris' llega a su final.

Netflix confirmó oficialmente que 'Emily in Paris' terminará de forma definitiva con su sexta temporada, cerrando así la historia de Emily Cooper tras seis años en la plataforma.

La noticia fue anunciada formalmente por la protagonista, Lily Collins, a través de un video compartido en las redes sociales de Netflix.

"Tras seis años inolvidables, esta sexta temporada será la última", dijo Collins

Episodios finales se estrenarían a finales de 2026

El rodaje de la temporada final comenzó en escenarios internacionales de Grecia y Mónaco, expandiendo el universo de la serie más allá de la capital francesa.

Está confirmada la participación de todo el reparto principal, incluyendo a Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien) y Bruno Gouery (Luc).

Aunque la plataforma no ha fijado el día exacto en su calendario de contenidos, se prevé que los episodios finales se estrenen a finales de 2026