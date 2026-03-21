Cuba otorga un fusil AKM a Silvio Rodríguez, quien reafirma su compromiso con la isla

Según un vídeo publicado el viernes por la oficina del presidente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba obsequiaron al trovador Silvio Rodríguez con un fusil de combate AKM y una réplica del mismo, después de que este declarara recientemente que tomaría las armas por la isla.

Se ve a la cantante caminando junto al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios vestidos con uniformes militares, quienes posteriormente se ponen firmes mientras Rodríguez recibe los fusiles y los inspecciona.

El 18 de marzo, Rodríguez, uno de los músicos más famosos de Latinoamérica, escribió: “Exijo mi AKM si lanzan un ataque. Y lo digo en serio”, en la sección de comentarios de su blog, presumiblemente refiriéndose a Estados Unidos.

A finales de febrero, Trump planteó la posibilidad de una "toma de control amistosa de Cuba". Luego, a principios de esta semana, dijo que esperaba tener el "honor" de "apoderarse de Cuba de alguna forma", y agregó: "Puedo hacer lo que quiera".

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba siguen siendo elevadas a pesar de que Díaz-Canel confirmó hace una semana que Cuba había mantenido conversaciones con el gobierno estadounidense.

Las autoridades cubanas señalaron que la ceremonia tuvo lugar en el contexto del Día de la Defensa Nacional de la isla y en respuesta a la "noble y revolucionaria demanda" de Rodríguez.

Rodríguez es considerado la voz poética de la Revolución Cubana y una inspiración para millones de personas que vivieron bajo dictaduras en América Latina en las décadas de 1960 y 1970.