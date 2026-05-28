Machala: Ataque con explosivos destruye una vivienda y daña otras siete

La madrugada del jueves 28 de mayo un nuevo ataque con explosivos se registró en Machala, provincia de El Oro.

El hecho, que sucedió pasada la media noche, se dio exactamente en el barrio 12 de Noviembre, en la parroquia Puerto Bolívar.

Onda expansiva afectó viviendas aledañas

La explosión generó alarma en los moradores del sector, ya que dejó una vivienda totalmente destruida.

Puertas, paredes, ventanas, barandales y otros componentes de la casa quedaron en escombros.

Debido a la onda expansiva otras siete casas también se vieron afectadas.

De acuerdo con información policial, no se registraron falllecidos ni heridos por la explosión.

Según moradores del sector, la vivienda se encontraba vacía, puesto que los dueños, debido a amenazas previas, decidieron abandonarla.