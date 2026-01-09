Diplomáticos de Estados Unidos llegaron a Venezuela en busca de reabrir su embajada

El Gobierno de EE.UU. confirmó este viernes 9 de enero de 2026 a EFE que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país caribeño a raíz de la operación que capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro.

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", explicó un funcionario del Departamento de Estado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya dijo el pasado domingo, un día después de la misión que atrapó a Maduro y lo llevó a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país caribeño.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EE.UU.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras apresar a Maduro, Trump ha descartado de momento a los principales líderes de la oposición venezolana y apostado por un Gobierno interino liderado por la chavista Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, para dirigir Venezuela bajo la gestión de Washington, la cual, ha dicho, podría durar años.

Rubio conversa con Albares sobre transición

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó este viernes por teléfono con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ambos abordaron la necesidad de garantizar "una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela", al tiempo que dialogaron sobre las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe, según el Departamento de Estado de EE.UU.

El breve comunicado, remitido por el viceportavoz del Departamento, Tommy Piggot, no aportó más detalles acerca de la conversación telefónica.

La conversación entre Rubio y Albares llega después de una intensa semana de contactos diplomáticos con Venezuela como eje de las conversaciones y que ha llevado a la Casa Blanca a comunicarse con los principales países, los del G7, y otros de América Latina, como Argentina o Paraguay.

La llamada, adelantada por el diario "El País" y confirmada a EFE por fuentes diplomáticas, ha durado alrededor de media hora y, además de tratarse los cambios que afronta Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, también ha habido tiempo para ocuparse de la guerra de Ucrania tras la agresión rusa y de la crisis en Gaza.

En un mensaje en la red social X, Albares ha informado de su conversación y ha ratificado el compromiso de España con el pueblo venezolano en esta nueva etapa.

En declaraciones a EFE, Albares ha considerado que la excarcelación de presos en Venezuela es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y ha confiado en que sigan más pasos en esa dirección.