Venezuela liberó 'un importante número' de presos políticos, incluidos extranjeros

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos.

Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, fueron liberados en Venezuela. Así lo anunció, este jueves 8 de enero de 2026, el jefe del Parlamento, Jorge Rodíguez, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que ejerce funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, en la que se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia noteramericana por varios cargos, incluido narcotráfico.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

"¡Buenas noticias!", escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la oenegé Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela. "Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros", concluyó Romero.

Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.