DJ ecuatoriano muere en el Metro de Nueva York

Generada con IA a partir de una captura de pantalla

Un joven migrante murió al caer a las rieles del tren en Nueva York

El ecuatoriano William Alfredo Tenecora, de 29 años, murió tras caer a las vías del tren en la estación Junction Blvd, en Queens, Nueva York, la madrugada del martes 21 de abril del 2026.

El joven, conocido como “Willy El Flow”, era oriundo de Paute, en la provincia de Azuay. En Estados Unidos se desempeñaba como DJ.

Investigación sobre la caída en la línea 7 del Metro

El joven cayó a las vías de la línea 7 del metro por razones que las autoridades aún se encuentran investigando. Hasta el momento, no se ha determinado si se trató de un presunto accidente o si existieron otros factores involucrados.

La estación permaneció cerrada por varias horas mientras los equipos forenses realizaban las pericias. El servicio del metro fue suspendido temporalmente.

Su muerte ha causado consternación entre familiares y la comunidad ecuatoriana migrante en ese país.