'Mi Gobierno lo capturó': Petro arremete contra Noboa por presuntos nexos con 'Fito'
La tensión entre Colombia y Ecuador crece en medio de declaraciones de los mandatarios, relacionadas con vínculos con el narcotráfico.
Gustavo Petro negó tener relación con alias ' Fito', como señala Daniel Noboa.
AFP
22 abr 2026 - 07:54
Gustavo Petro negó tener una relación con el narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías, alias 'Fito' y volvió a señalar al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a quien acusó de ser parte de una ofensiva de extrema derecha.
"Me ponen de aliado de una serie de criminales", dijo Petro antes de bromear sobre el nombre de Adolfo Macías, alias 'Fito', a quien llamó 'fico'.
Petro recalcó que "mi gobierno captura a 'Fito', entonces como así que va a ser mi socio" y recordó los cuestionamientos a su viaje a Manta tras la posesión de Noboa, en mayo de 2025.
El Primer Mandatario Colombiano aseguró que hay testigos de su viaje a Ecuador, y más específicamente a Manta. "Tenía una cita con el gobernador, o como se llame, de la provincia", insistió.
"Yo lo extradité, firmé la extradición. El día que firmé la extradición dijo ('Fito') que me había apoyado, de rabia y buscando que los gringos lo saquen de la cárcel de allá a donde yo he ayudado a que esté, para ver si se tiran a Petro. Y la prensa, claro extrema derecha, montando la narrativa".Gustavo Petro
Petro señaló que hay en marcha una narrativa de extrema derecha dirigida desde Miami, incluso señaló al Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Mandatario colombiano adelantó el domingo que demandará penalmente a Noboa por considerar que sus declaraciones y señalamientos son falsas y afectan su buen nombre.
Paralelamente aseguró que las acusaciones de Noboa hacen aprte de un a estrategia política para debilitarlo y denunció una "enemistad" del Mandatario ecuatoriano hacia Colombia.
