Donald Trump considera acciones militares contra Irán en medio de las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera nuevas acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país que han dejado cientos de muertos, según han expresado funcionarios estadounidenses a varios medios.

El mandatario ha tenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo, según los oficiales anónimos citados por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y el Washington Post.

"Todas las opciones están sobre la mesa para el presidente Trump, pero ninguna decisión se ha hecho", indicó uno de los funcionarios a Axios.

Otro apuntó al mismo medio que las discusiones incluyen ataques militares, pero la mayoría de las alternativas presentadas hasta ahora "no son cinéticas", acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar.

Las discusiones militares continuarían esta semana, según tres funcionarios citados por el Washington Post, que detallan que el Pentágono podría intervenir con opciones letales o no letales, como ciberataques para impedir que Irán limite el acceso a internet a los manifestantes, como ha ocurrido hasta ahora.

En Irán están sín internet en un intento del Gobierno de frenar las protestas

Pese a la indecisión de Trump, el mandatario "está considerando seriamente los ataques", que apuntarían a objetivos no militares en Teherán, la capital iraní, reportó The New York Times.

La posibilidad de agresiones estadounidenses trasciende horas después de una publicación de Trump en Truth Social en la que ofreció, el sábado 10 de enero, la "ayuda" de su Gobierno para la "libertad" de Irán en medio de las protestas, que suman dos semanas en el país persa contra la gestión económica.

Por otra parte, el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo 11 de enero que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

Cifra de muertos por las protestas

Trump ha advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, pues al menos hay 192 muertos desde el 28 de diciembre de 2025 hasta este domingo 11 de enero de 2026, según informó este domingo la organización civil Iran Human Rights, con sede en Oslo, Noruega.

Según un testimonio de familiares de víctimas publicado este domingo por la página web de la ONG Iran Human Rights, los cuerpos en las morgues llegarían a "cientos", la mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia".

Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG.

La República Islámica enfrenta desde el pasado 28 de diciembre una oleada de protestas originada en la crisis económica por la caída de precio de la moneda (rial) y la elevada inflación, entre otras.

Con el paso de los días, las manifestaciones en Irán tomaron también un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.