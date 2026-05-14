Nueva York: El epicentro donde el mundo se siente local en Destino Mundial

Nueva York no es solo la capital del mundo; es el corazón palpitante de la migración y el lugar donde, de cara al próximo Mundial, los latinos —y especialmente los ecuatorianos— ya juegan de locales. En esta nueva parada de #DestinoMundial, recorremos desde sus rascacielos infinitos hasta los rincones que guardan la historia de quienes llegaron con un sueño y terminaron construyendo una nación.

Donde todo comienza: El ritmo de Manhattan

Nuestro viaje arranca en Grand Central Terminal, una joya arquitectónica que recibe a más de 750,000 personas al día. Desde ahí, la ciudad nos envuelve en su ritmo acelerado. Caminamos bajo las luces de Times Square y nos elevamos ante el diseño vanguardista de The Vessel, el impresionante panal de acero de Thomas Heatherwick en Hudson Yards.

La ciudad también sabe fusionar el arte con la naturaleza, como lo vimos en el High Line, donde la escultura "Dinosaur" de nuestro compatriota Iván Argote nos recuerda el poder del arte público, o en Little Island, el parque flotante que parece emerger del río Hudson.

Tierra de migrantes y herencia cultural

Nueva York se entiende a través de sus barrios. Visitamos Chinatown, un enclave histórico fundado en el siglo XIX que resistió leyes restrictivas para convertirse en uno de los puntos más densos de EE. UU. También recorrimos Harlem, el epicentro del renacimiento cultural afroamericano, y el Bronx, la cuna mundial del Hip Hop.

La historia de esta ciudad está escrita por los 12 millones de personas que pasaron por Ellis Island. Hoy, esa herencia sigue viva en los más de 180,000 ecuatorianos que residen aquí, formando la comunidad más grande de nuestro país en Estados Unidos.

Sabor y comunidad: La Tri en la Gran Manzana

En el Puente de Brooklyn, conversamos con Isaac Gallardo, creador de Ecua Door, un emprendimiento que busca conectar a los ecuatorianos con sus raíces. Y si de sabor se trata, en Corona (Queens), Fernando nos recibió en Leticia’s Restaurant, donde la comida tradicional ecuatoriana se encuentra con propuestas modernas que conquistan paladares neoyorquinos.

Para cerrar con broche de oro, cruzamos a Nueva Jersey en tren junto al productor Ronan Suarc para conocer el majestuoso MetLife Stadium, que será sede de la gran final mundialista. Terminamos la jornada en el Mamajuana Café del Bronx, compartiendo entre música y anécdotas el "sueño americano" que hoy se tiñe de amarillo, azul y rojo.

Nueva York está lista. Nuestra gente está lista. ¡Nos vemos en la cancha!