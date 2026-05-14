Una niña de dos años subió sola a un autobús y recorrió varios minutos en Turquía

Momentos de angustia se vivieron en el norte de Turquía luego de que una niña de apenas dos años subiera sola a un autobús de transporte público mientras su familia permanecía en una tienda cercana.

Según reportes locales, el conductor descendió brevemente de la unidad y dejó la puerta abierta. Durante ese instante, la pequeña ingresó al vehículo sin que sus familiares se percataran.

Minutos después, el chofer retomó la ruta y avanzó varios kilómetros hasta escuchar el llanto de la menor en los asientos traseros.

Al darse cuenta de que la niña viajaba sola, el conductor detuvo la unidad y alertó de inmediato a las autoridades para localizar a sus familiares.

La menor finalmente logró reunirse con su familia sana y salva tras el incidente.

El caso generó impacto en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre la importancia de supervisar a menores en espacios públicos y zonas de tránsito.

Lo que comenzó como un descuido terminó convirtiéndose en una historia viral con final feliz gracias a la rápida reacción del conductor y las autoridades.