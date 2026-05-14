Alarma en Pachuca y la Tri: Enner Valencia lesionado ante Pumas y a semanas del Mundial

El delantero ecuatoriano Enner Valencia encendió las alarmas tanto en México como en Ecuador tras abandonar el terreno de juego por una aparente lesión muscular durante el duelo de ida de las semifinales entre Pachuca y Pumas este jueves 14 de mayo del 2026.

El capitán de 'La Tri' sintió una molestia en su pierna izquierda cerca del cierre del encuentro, lo que obligó a su sustitución inmediata y generó un silencio sepulcral en el estadio Hidalgo, donde los aficionados temieron lo peor para su referente ofensivo.

La preocupación trasciende el ámbito de la Liga MX, ya que el incidente ocurre a escasas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026. Valencia, quien venía atravesando un momento dulce tras marcar un doblete decisivo en la serie anterior contra Toluca, se ha consolidado como la pieza clave en el esquema de los "Tuzos".

erlo salir asistido por el carrito de emergencias despertó una inquietud inmediata en el cuerpo técnico de la selección nacional, que monitorea minuto a minuto el estado de su máximo goleador histórico.

Pese al pesimismo inicial, los primeros reportes desde el entorno del jugador sugieren un panorama menos desalentador. Según fuentes cercanas al club y la prensa deportiva, las primeras evaluaciones descartan un desgarro de gravedad, limitando el diagnóstico a una fatiga muscular fuerte.

Se espera que en las próximas horas el Club Pachuca emita un comunicado oficial con el tiempo estimado de recuperación, el cual determinará si Valencia podrá estar presente en el partido de vuelta o si deberá enfocarse totalmente en llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.