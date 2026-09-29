Influencer genera críticas por sentarse sobre una tortuga mientras ponía huevos en Omán

El influencer Vadym Oleynik fue criticado por sentarse sobre una tortuga marina durante la puesta de huevos en Ras al Hadd, una zona protegida de Omán, en Medio Oriente.

El influencer ucraniano Vadym Oleynik, de 32 años, quedó en el centro de una polémica internacional después de que se difundieron imágenes en las que aparece sentado sobre una tortuga marina mientras el animal estaba poniendo huevos en una playa de Omán.

Oleynik estaba de vacaciones con su pareja, Olena Kravchenko, cuando ambos fueron fotografiados sobre la caparazón del animal en Ras al Hadd, una zona protegida donde voluntarios supervisan la nidificación de tortugas marinas. Las imágenes también los muestran turnándose para posar sobre el animal.

Críticas por presunto maltrato animal

La publicación provocó una fuerte reacción de organizaciones de conservación y usuarios en redes sociales.

Un grupo de biología italiano calificó el comportamiento como “explotación, maltrato y abuso” y cuestionó que se presentara como una experiencia de voluntariado.

La organización sostuvo que ninguna entidad científica permitiría que voluntarios se sentaran sobre una tortuga durante la puesta para tomar fotografías.

Además, Oleynik desactivó los comentarios después de recibir numerosas críticas.

La pareja fue acusada de recoger crías recién nacidas, una práctica que está prohibida por las autoridades de Omán.

Omán anuncia acciones legales

La Autoridad de Medio Ambiente de Omán confirmó que las registradas violaron la normativa de protección de la vida silvestre y aseguró que tomaron las acciones legales necesarias contra las medidas responsables. No se ha confirmado oficialmente si Oleynik y su pareja fueron detenidos.

La entidad reiteró que cualquier conducta que pueda dañar a la fauna o alterar su hábitat natural, especialmente en zonas de nidificación, está prohibida.

La Autoridad de Medio Ambiente de Omán anunció medidas legales tras la difusión del video y recordó que está prohibido alterar o poner en riesgo a la fauna en zonas de nidificación. Autoridad de Medio Ambiente de Omán.

El influencer se disculpó

Inicialmente, Oleynik sostuvo que “no había hecho nada malo” y que no había violado ninguna ley. Posteriormente publicó una disculpa en redes sociales y afirmó: "No vi las normas. Cometí un error".