Lluvias se registrarán en Ecuador hasta el 2 de octubre: estas son las zonas con mayor intensidad

Las lluvias continuarán en Ecuador entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, con diferentes niveles de intensidad dependiendo de la región.

En la Costa se prevén precipitaciones moderadas y fuertes, principalmente en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos y el norte de Guayas. Los días con mayor intensidad serían el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

En la Sierra, las mañanas estarán marcadas por cielos parcialmente nublados, mientras que en las tardes se esperan lluvias. Las precipitaciones podrían ser más intensas en Pichincha, Imbabura, Carchi y Loja, así como en sectores cercanos a la cordillera occidental.

En la Amazonía, se pronostican lluvias moderadas en Sucumbíos, Orellana y Napo. En las demás provincias de esta región predominarán las temperaturas elevadas y una mayor radiación.

Mientras tanto, en Galápagos se esperan altas temperaturas y la posibilidad de lloviznas aisladas en zonas cercanas a las islas.

¿Qué factores provocan las lluvias?

Entre las condiciones relacionadas con las precipitaciones en el Litoral están el ingreso de humedad desde el norte, la convergencia de vientos en niveles bajos asociada a la Vaguada Monzónica y las elevadas temperaturas de la superficie del mar, relacionadas con el desarrollo del fenómeno El Niño.

Estos son los riesgos asociados

Principalmente en la Costa, las lluvias podrían provocar: