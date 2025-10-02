Dos muertos y tres heridos tumbas en ataque frente a una sinagoga en Mánchester

Dos personas murieron en un ataque a una sinagoga en Mánchester

Dos personas murieron y tres resultaron heridas graves en un ataque ocurrido la mañana de este jueves 2 de octubre del 2025 frente a una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, informó la policía.

"Tres personas murieron, incluido el atacante", indicó, en la red social X, la policía, que esperaba la intervención de un equipo de desactivación de explosivos para confirmar si el sospechoso seguía vivo o estaba muerto, ya que llevaba consigo "objetos sospechosos".

La policía británica aseguró que fue alertada alrededor de las 9:30 (8:30 GMT) sobre el incidente frente a la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, tras recibir el testimonio de un testigo que vio "un coche embistiendo a personas y a un hombre siendo apuñalado".

Los servicios de emergencia atendieron a "cuatro personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por arma blanca", precisó la policía del Gran Mánchester.

Según testigos que contactaron con la policía, "un agente de seguridad fue herido con un cuchillo".

"El peligro inmediato parece haber desaparecido", declaró el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, en la radio local de la BBC, pidiendo a la población que "no se deje llevar por las especulaciones en las redes sociales".

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su consternación por el ataque ocurrido este jueves en una sinagoga de Mánchester y señaló que, al haberse producido en el día sagrado de Yom Kipur, resulta “aún más terrible”.

El Yom Kipur es la fiesta judía de arrepentimiento, ayuno y rezo, que se celebra diez días después del año nuevo judío.

Starmer anunció que presidirá una reunión de emergencia. Además, ordenó desplegar recursos policiales adicionales en sinagogas de todo el país y aseguró que el Gobierno hará todo lo posible para mantener segura a la comunidad judía.