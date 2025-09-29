Cuatro personas murieron tras un tiroteo y un incendio en una iglesia mormona en EE.UU.

Un tiroteo se registró en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan. El sospechoso incendió el templo.

Un hombre armado mató al menos a cuatro personas al disparar y después incendiar una iglesia mormona en Míchigan, en el norte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump describió lo ocurrido como parte de una "epidemia de violencia".

Estados Unidos ha experimentado un claro aumento de la violencia política en los últimos años. Este mes fue asesinado el activista de derecha Charlie Kirk y un hombre atacó a tiros un centro de detención de migrantes en Dallas, en Texas.

La Policía del estado de Míchigan señaló que el tirador embistió la iglesia con su vehículo, abrió fuego con un rifle de asalto.

El presidente estadounidense calificó el tiroteo de "horrendo". "Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos", denunció Trump en su plataforma Truth Social. "¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!", indicó el domingo 28 de septiembre del 2025.

El sospechoso, Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue abatido por las fuerzas de seguridad ocho minutos después del inicio del ataque. Así lo informó el jefe de la policía de la localidad de Grand Blanc, William Reyne.

Las autoridades reportaron dos fallecidos tras el ataque, pero después encontraron "un par de cadáveres más" entre los escombros de la iglesia incendiada. Reyne afirmó que los trabajos de búsqueda continúan.

Más temprano, el funcionario dijo que ocho personas resultaron gravemente heridas y una de ellas está en estado crítico.

El jefe de policía no ofreció detalles sobre el sospechoso. Reportes de prensa en Estados Unidos afirman que era un veterano del ejército y que había crecido en la zona.

Las imágenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, un suburbio de la ciudad de Flint, muestran el templo reducido a cenizas.

Las autoridades sospechan que el sospechoso usó un combustible, probablemente gasolina, y prendió fuego a la iglesia deliberadamente. También hallaron dispositivos explosivos en la zona, pero no está claro si fueron usados para iniciar el incendio, agregaron.

¿Cómo ocurrió el acto de violencia?

Renye indicó que el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia y luego comenzó a disparar contra las personas adentro con un rifle de asalto.

En ese momento, había "cientos de personas dentro de la iglesia" en el servicio religioso, dijo. "Mi marido escuchó a personas gritar", contó a la AFP Dobbie Horkey, que vive a menos de 200 metros de la iglesia.

"Escuché disparos. Todos regresamos a nuestras casas y esperamos. Luego llegaron las ambulancias (...) y nos dijeron que el atacante había sido neutralizado (...) y ahora, el humo se ha extendido por todas partes".

Las imágenes de la zona mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y el vehículo del presunto atacante encerrado en un lado del edificio, con dos banderas estadounidenses en la parte trasera.

El agente especial del FBI, Reuben Coleman, informó que el FBI lidera la investigación y considera el ataque "como un acto de violencia" selectiva.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, comentó en X que "una violencia de este tipo en un lugar de culto es impactante y aterradora", e invitó a unirse a sus oraciones "por las víctimas de esta terrible tragedia".

