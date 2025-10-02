Hombres maniataron a sacerdotes y robaron la casa y vehículo del párroco en Quito

Hombres encapuchados asaltaron la casa del párroco en el sur de Quito.

Alrededor de seis hombres ingresaron a robar a la casa parroquial del barrio Promoción Familiar, en el sur de Quito.

El hecho se registró la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando los hombres encapuchados treparon el muro para ingresar.

De acuerdo con Pamela Trujillo, jefa de Policía del circuito El Calzado, la casa del párroco cuenta con un cerco eléctrico, pero este se ecnontraba inoperativo desde días atrás por un fallo en su sistema.

Los encapuchados irrumpieron en la casa parroquial y maniataron a dos sacerdotes y varios seminaristas.

Los asaltantes se llevaron dos televisores, joyas, dinero en efectivo, celulares, una tablet, una bicicleta y un proyector.

Para escapar del lugar se llevaron el vehículo del cura. Aunque a través del sistema de rastreo satelital la Policía logró hallarlo en el sector de Caupicho, en el sur capitalino.

"Encontramos el vehículo intacto, incluso las llaves las dejaron ahí mismo", añadió Trujillo.

Sin embargo, el sacerdote se negó a presentar la denuncia por el robo de la casa y el vehículo, aseguró Trujillo.