Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico

Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, cuando empieza un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido su presidente, indicaron funcionarios de ambos países.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días al que se espera la asistencia de unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita en Rusia para atraer a inversores y empresas occidentales.

El ataque de este miércoles se produce al día siguiente de que una andanada de misiles y drones rusos matara a 23 personas en toda Ucrania.

El gobernador de la segunda ciudad rusa, Alexander Beglov, dijo que "varias" infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, que no causaron víctimas mortales.

El presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, señaló que las aeronaves no tripuladas golpearon la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt. Kiev denomina estos ataques de represalia como "sanciones de largo alcance".

"El plan de Ucrania para las sanciones de largo alcance se está implementando exactamente como es necesario para lograr la paz", dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales, acompañado de un video de un depósito de petróleo en llamas.

Los ataques obligaron a cerrar durante horas el principal aeropuerto de San Petersburgo.

Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre de tres días en la que debe participar el presidente Vladimir Putin.

"El foro de Petersburgo se abre con una bonita columna de humo negro de fondo tras los ataques ucranianos", escribió en redes sociales Sergii Sternenko, asesor del ministro de Defensa ucraniano, junto a un video de los delegados caminando hacia el recinto con el humo visible al fondo.