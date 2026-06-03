Siete muertos en ataque ucraniano contra un bus que viajaba entre Moscú y Crimea

El autobús atacado en la región de Dnipropetrovsk, en una imagen cedida por la Fiscalía ucrania.

Un ataque con dron lanzado por Ucrania contra un autobús que viajaba entre Moscú y Simferópol, en la Crimea anexada por Rusia, dejó siete muertos, informaron las autoridades de la región ucraniana de Donetsk, también controlada por los rusos y donde sucedieron los hechos.

"En Yenákiievo, un dron atacó un autobús que iba de Moscú a Simferópol; según información preliminar, siete civiles resultaron muertos", escribió en la plataforma de mensajería Telegram Denis Pushilin, jefe de la administración local establecida por Rusia.

"Otras 11 personas sufrieron heridas de diversa gravedad, y todas reciben atención médica", añadió.

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos regulares, que incluyen oleadas de misiles y drones, desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Durante la madrugada del miércoles, Rusia informó que sus defensas aéreas interceptaron 354 drones ucranianos en múltiples regiones, incluidas las zonas fronterizas y la Crimea anexada.

El gobernador de la región rusa de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, informó de 50 drones derribados solo en esa zona.

En Ucrania, en la ciudad sureña de Jersón, una mujer de 86 años murió en un ataque con drones rusos, según el jefe de la administración militar local, Yaroslav Shanko.

El martes, Ucrania informó que Rusia disparó 73 misiles y 656 drones en uno de los ataques de mayor envergadura de la guerra, lo que desbordó partes de su defensa aérea y causó daños en la capital y ciudades como Dnipró.