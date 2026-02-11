EE. UU. reabre rutas aéreas en El Paso, Texas tras observar drones de cárteles mexicanos

FAA reabre vuelos en El Paso, Texas tras revocar la suspencion hasta el 20 de febrero por motivos de seguridad

Las autoridades de Estados Unidos reanudaron este miércoles 11 de febrero de 2026 las operaciones aéreas sobre El Paso, Texas, tras levantar una suspensión temporal que había detenido todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general en la zona fronteriza

La Administración Federal de Aviación (FAA) había anunciado inicialmente un cierre total del espacio aéreo por un periodo de diez días, aduciendo “razones especiales de seguridad” que incluían restricciones sobre El Paso y Santa Teresa, en Nuevo México.

Sin embargo, esa medida fue revertida horas después por la propia FAA, que informó en redes sociales que no existe amenaza para la aviación comercial y que todos los vuelos se reanudan con normalidad.

Según un funcionario del gobierno citado por CNN, la decisión de imponer temporalmente la restricción se debió a que drones vinculados a un cártel mexicano violaron el espacio aéreo estadounidense en la zona cercana a la frontera con México, lo que llevó a operativos militares para desactivar esas aeronaves no tripuladas.

El Departamento de Defensa colaboró con la FAA para neutralizar los drones, y posteriormente se determinó que no existía riesgo para vuelos civiles.

La restricción inicial de 10 días había generado preocupación entre viajeros y autoridades locales, ya que afectaba a una región que sirve como punto estratégico para el transporte aéreo y el comercio transfronterizo entre EE. UU. y México.