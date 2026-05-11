Judicatura solicita a Contraloría verifique contrataciones realizadas entre 2020 y 2026
Judicatura solicitó una auditoría de Contraloría alegando "compromiso con la transparencia".
Consejo de la Judicatura será auditada por Contraloría
Consejo de la Judicatura
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Actualizado:
11 may 2026 - 12:17
Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría General del Estado que realice exámenes y verificaciones a procesos administrativos, financieros y de contratación ejecutados en la institución entre 2020 y 2026.
La solicitud, asegura, responde a "un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y fortalecimiento institucional".
Las acciones requeridas son:
- Exámenes especiales a las contrataciones de personal del Consejo de la Judicatura realizadas entre enero de 2020 hasta abril de 2026.
- Exámenes especiales a operaciones administrativas, financieras, servicios y consultorías ejecutadas durante el mismo periodo.
- Verificaciones preliminares a procesos relacionados con obras y repotenciaciones ejecutadas en el Complejo Judicial Florida Norte, en la provincia del Guayas.
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