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Judicatura solicita a Contraloría verifique contrataciones realizadas entre 2020 y 2026

Judicatura solicitó una auditoría de Contraloría alegando "compromiso con la transparencia". 

Consejo de la Judicatura será auditada por Contraloría

Consejo de la Judicatura

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

11 may 2026 - 12:17

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Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría General del Estado que realice exámenes y verificaciones a procesos administrativos, financieros y de contratación ejecutados en la institución entre 2020 y 2026. 

La solicitud, asegura, responde a "un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y fortalecimiento institucional".

Las acciones requeridas son: 

  • Exámenes especiales a las contrataciones de personal del Consejo de la Judicatura realizadas entre enero de 2020 hasta abril de 2026. 
  • Exámenes especiales a operaciones administrativas, financieras, servicios y consultorías ejecutadas durante el mismo periodo.
  • Verificaciones preliminares a procesos relacionados con obras y repotenciaciones ejecutadas en el Complejo Judicial Florida Norte, en la provincia del Guayas.

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