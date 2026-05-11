Judicatura solicita a Contraloría verifique contrataciones realizadas entre 2020 y 2026

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría General del Estado que realice exámenes y verificaciones a procesos administrativos, financieros y de contratación ejecutados en la institución entre 2020 y 2026.

La solicitud, asegura, responde a "un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y fortalecimiento institucional".

Las acciones requeridas son: