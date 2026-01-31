Revés para migrantes en EE.UU. jueza federal rechaza solicitud de Minesota de detener redadas

Redadas del ICE en Minesota no se detendrán tras fallo de juez federal

Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas masivas en el estado.

Las autoridades federales han llevado a cabo redadas en busca de inmigrantes indocumentados por orden del presidente Donald Trump en el último mes en este estado del norte de Estados Unidos.

La presencia de los agentes migratorios causó tensión en la población que salió a calle para protestar contra el ICE. Dos manifestantes murieron a manos de los agentes migratorios.

Minesota argumentó que la operación ordenada por el gobierno violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menendez escribió en su fallo: "En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".

Menendez matizó que esta decisión no es un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado.

Tampoco se pronunció sobre si los violentos operativos del ICE contra los migrantes infringían la ley.

La sentencia se produce tras la protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minesota el viernes contra la operación Metro Surge, a la que también se opone la clase dirigente demócrata del estado.

"Decepcionados"

El demócrata Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, la ciudad más grande de Minesota y principal objetivo de las redadas federales, dijo: "Por supuesto que estamos decepcionados".

"Esta decisión no cambia lo que ha vivido la gente aquí: el miedo, la perturbación y los daños causados por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis", añadió en un comunicado.

Las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes con pasamontañas y fuertemente armados provocaron protestas por todo el país, lo que obligó a Trump a sustituir al frente del despliegue en Minesota al comandante de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, por su hombre de confianza en materia migratoria, Tom Homan, quien se comprometió a reducir los operativos en la zona.

David Schultz, profesor de política y estudios jurídicos de la Universidad de Hamline, afirmó que Minesota argumentaba en su demanda que el gobierno estaba "intentando forzar o coaccionar al estado para que hiciera ciertas cosas".

"La fiscal general Pam Bondi envió una carta al estado de Minesota tras la muerte de Alex Pretti en la que decía: 'Bueno, si quieren que cesen las operaciones del ICE, queremos que hagan esto, esto y esto'. Parecía una amenaza", afirmó Schultz.

Bondi describió la sentencia del juez como una "gran" victoria legal para el Departamento de Justicia.

"Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump aplique la ley federal en Minesota", escribió en X.