EE.UU. declara al régimen venezolano como organización terrorista extranjera

El presidente estadounidense Donald Trump declaró al régimen venezolano como una organización terrorista extranjera. Así lo escribió este martes 16 de diciembre de 2025 a través de Truth Social.

"El régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro está utilizando el petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", escribió Trump.

Por estas razones Estados Unidos declaró al régimen venezolano como una organización terrorista extranjera y anunció bloqueos a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Estas declaraciones suponen un nuevo paso de presión en contra de Venezuela. Trump anunció además que ese país "está rodeado por la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica".

Según el republicano, el bloqueo a los petroleros sancionados supone un importante paso en el operativo militar que se inició en agosto en aguas internacionales del Caribe.

No hay detalle de cuántos petroleros serán afectados por esta medida, ni las consecuencias de dichas declaraciones.

'Grotezca amenaza'

El gobierno venezolano calificó a las declaraciones de Trump como una "grotezca amenaza" que "pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval".

Según el gobierno de Venezuela, Estados Unidos pretende "robarse las riquezas" de ese país.