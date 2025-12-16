El desempleo en Estados Unidos sube a 4,6% en noviembre del 2025; el más alto desde 2021

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la economía estadounidense perdió 105 000 empleos en octubre.

El mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,6%, la más alta en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo, este martes 16 de noviembre del 2025.

Aun así, la creación de empleo en noviembre fue mejor de las expectativas del mercado, con 64 000 nuevos puestos de trabajo, según las cifras oficiales publicadas este martes.

Los analistas preveían 45 000 empleos más y una tasa de desempleo del 4,5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

"El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo", informó el departamento.

Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 316 000 respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909 000 trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que perturbó la recopilación de datos.

Mala evolución del empleo

El Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la creación de empleo del mes de octubre debido al cierre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publican menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la mala evolución del empleo.

Este aumento del desempleo amenaza con forzar a la Fed a reducir aún más los tipos de interés para impulsar la economía, a pesar de la preocupación de algunos gobernadores por la alta inflación, que permanece lejos de la meta del 2% anual.

Aunque los aranceles de Donald Trump no han provocado un aumento generalizado de los precios, las empresas afirman que los costes de empresariales se han disparado, lo que alimenta aún más la incertidumbre sobre la inflación.

El principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, dijo el martes que los funcionarios públicos que aceptaron dejar sus puestos a cambio de indemnizaciones "siguen formando parte de la población activa y buscando trabajo".

Hassett aseguró que la economía estadounidense crecerá un 4% por segundo semestre consecutivo, "por lo que sería sorprendente que el empleo no siguiera la misma trayectoria" ascendente.

'No se contrata'

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, criticó los "aranceles caóticos y las políticas económicas fallidas" de Trump, que "golpean el mercado laboral.

El mercado laboral estadounidense está "en recesión, el país solo ha creado 100 000 puestos de trabajo en los últimos seis meses", afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

La mayoría de estos puestos de trabajo se dieron en la sanidad, un sector que "casi siempre contrata" debido al envejecimiento de la población estadounidense.

"Casi todos los demás sectores se encuentran estancados o están despidiendo trabajadores en este momento", señaló Long.

Para Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, "la mayor parte del aumento de la tasa de desempleo, que pasó del 4,4% en septiembre al 4,6% en noviembre, parece deberse al cierre del gobierno federal".